  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Şehirde mini yaşam deneyimi! 26 Şubat 2026 Perşembe A101’e Tiny House geliyor

Şehirde mini yaşam deneyimi! 26 Şubat 2026 Perşembe A101’e Tiny House geliyor

26 Şubat 2026 Perşembe günü A101, şehir merkezine Tiny House getiriyor. Ziyaretçiler, bu minik evi satın alma fırsatının yanı sıra, kompakt yaşam alanının sunduğu pratik ve şık tasarımı da keşfetme imkanı bulacak.

Şehirde mini yaşam deneyimi! 26 Şubat 2026 Perşembe A101’e Tiny House geliyor - Sayfa 1

VESTEL MİNİ BUZDOLABI

Fiyat: 4,799 TL

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 21,999 TL

1 | 13
Şehirde mini yaşam deneyimi! 26 Şubat 2026 Perşembe A101’e Tiny House geliyor - Sayfa 2

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K QLED GOOGLE TV

Fiyat: 25,999 TL

TARAFTAR LİSANSLI 3’LÜ UZATMA KABLOSU

Fiyat: 349 TL

2 | 13
Şehirde mini yaşam deneyimi! 26 Şubat 2026 Perşembe A101’e Tiny House geliyor - Sayfa 3

PIERRE CARDIN KAHVE VE BAHARAT ÖĞÜTÜCÜ

Fiyat: 999 TL

APRİLLA DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

Fiyat: 299 TL

3 | 13
Şehirde mini yaşam deneyimi! 26 Şubat 2026 Perşembe A101’e Tiny House geliyor - Sayfa 4

İZOLASYONLU PİKNİK ÇANTASI 10 L

Fiyat: 249 TL

İZOLASYONLU PİKNİK ÇANTASI 15 L

Fiyat: 299 TL

4 | 13