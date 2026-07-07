Sektörü dünyada domine eden inşaat malzemesi üreticileri açıklandı! Türkiye'den bir şirket ilk 50'de
Enka değil... Türkiye'den sadece o şirket listede. Piyasa değeri bakımından ilk 50'de bulunan şirketler belli oldu. Sektörü domine ediyorlar ve bir Türk şirket de içerilerinde. Ancak bu şirket ENKA değil. İşte piyasa değeri bakımından en değerli inşaat malzemesi üreticileri
İnşaat malzemesi sektörünün piyasa değeri bakımından en kuvvetli firmaları tekrardan sıralandı. CompaniesMarketCap datalarına göre derlenen listede dünya devleri zirvedeki yerini muhafaza ederken, Türkiye'den sadece bir şirket ilk 50 arasında kendine yer buldu. ENKA'nın bulunmadığı sıralamada, küresel pazardaki değeriyle öne çıkan Türk şirketi dikkat çekerken, sektörün en büyük oyuncuları da yeniden şekillendi.