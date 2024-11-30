  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir?

Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir?

Sen Ağlama İstanbul dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Sen Ağlama İstanbul dizisinin ne zaman başlayacağı ve konusu merak ediliyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlıyor? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir? Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir? - Sayfa 1

Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlıyor?

STAR TV’de ekranlara gelecek olan Sen Ağlama İstanbul dizisi 10 Aralık salı günü saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

1 | 4
Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir? - Sayfa 2

Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir?

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

2 | 4
Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir? - Sayfa 3

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

İsmail Hacıoğlu

Simay Barlas

Aytaç Şaşmaz

Burcu Cavrar

Mehmet Çevik

 Ayşegül Ünsal

Şehsuvar Aktaş

Özlem Tokaslan

Pınar Çağlar Gençtürk

3 | 4
Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir? - Sayfa 4

Mert Denizmen

Yağmur Özbasmacı

Gökhan Bekletenler

Buse Giriftinoğlu

Nazlıcan Demir

Zeynep Dreyfi Zuhri

Batuhan Bayar

Sami Aksu

Halil Karaata

Tamer Levent

4 | 4
BİM 3 Aralık 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 3 Aralık salı BİM market aktüel ürünler!
BİM 3 Aralık 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir?
Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir?
A101'e Yılbaşı Ağacı geliyor! A101 5 Aralık 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101'e Yılbaşı Ağacı geliyor! A101 5 Aralık 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler