Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir?
Sen Ağlama İstanbul dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Sen Ağlama İstanbul dizisinin ne zaman başlayacağı ve konusu merak ediliyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlıyor? Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir? Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman başlıyor?
STAR TV’de ekranlara gelecek olan Sen Ağlama İstanbul dizisi 10 Aralık salı günü saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.
Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu nedir?
İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
İsmail Hacıoğlu
Simay Barlas
Aytaç Şaşmaz
Burcu Cavrar
Mehmet Çevik
Ayşegül Ünsal
Şehsuvar Aktaş
Özlem Tokaslan
Pınar Çağlar Gençtürk
Mert Denizmen
Yağmur Özbasmacı
Gökhan Bekletenler
Buse Giriftinoğlu
Nazlıcan Demir
Zeynep Dreyfi Zuhri
Batuhan Bayar
Sami Aksu
Halil Karaata
Tamer Levent