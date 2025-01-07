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  4. Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir?

Sen Ağlama İstanbul dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Erdal Cindoruk dizide Büyük Bey’in düşmanını canlandıracak. Peki, Erdal Cindoruk kimdir? Erdal Cindoruk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 1

Erdal Cindoruk kimdir?

10 Mayıs 1965 yılında Adana’da doğan Erdal Cindoruk, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Aslen Kürt kökenli olan Erdal Cindoruk, 10 Mayıs 1965'te Adana'da doğmuştur. Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

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Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 2

Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyunlarında oynayan Erdal Cindoruk, günümüzde ise TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Hüseyin Kaya" karakterini canlandırmaktadır.

Ayrıca kardeşi Zafer Doruk yazar, yeğenleri Caner Cindoruk, Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk ise oyuncudur.

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Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 3

Erdal Cindoruk hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Dizi

Gassal - 2024

Erşan Kuneri - 2022

Gönül Dağı - 2020-günümüz

Güvercin - 2019-2020

Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019

Yalaza - 2017-2018

O Hayat Benim - 2014-2017

Kızıl Elma - 2014

Sakarya Fırat - 2012

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Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 4

Şefkat Tepe - 2011

Doludizgin Yıllar - 2008-2009

Pars: Narkoterör - 2008

Yolcu - 2007

Genco - 2007

Eksi 18 - 2006

Acemi Cadı - 2006

Yanık Koza - 2005

Şifre - 2005

Gümüş - 2005

Affet Beni - 2005

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