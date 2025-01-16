Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Oya Unustası dahil oldu! Oya Unustası kimdir?

Daha sonra 2018 yılında yayımlanan Masum Değiliz adlı dizide Ceyda Koruhan karakterini, yine aynı yıl yayımlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide ise Sugay Hatun karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2019-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat verdi.

Eylül 2021 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Tansu Taşanlar ile evlendi.