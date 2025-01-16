Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Oya Unustası dahil oldu! Oya Unustası kimdir?
Sen Ağlama İstanbul dizisine Oya Unustası dahil oldu. Oya Unustası dizide Rüya karakterini canlandıracak. Peki, Oya Unustası kimdir? Oya Unustası hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Oya Unustası kimdir?
31 Mart 1988 yılında İstanbul’da Oya Unustası Taşanlar, Türk oyuncudur.
İstanbul doğumlu olan sanatçı, Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı ve oyunculuk, sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim aldı. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girdi.
İlk oyunculuk deneyimini, Kaybedenler Kulübü adlı filmde küçük bir rol ile yaşadı. 2011 yılında yayımlanan İzmir Çetesi adlı dizide Duru karakterini, 2013 yılında yayımlanan Sevdaluk adlı dizide ise Gülben Gedik karakterini canlandırdı.
2014 yılında yayımlanan Beyaz Karanfil adlı dizide Nilüfer Korkmaz karakterini, 2015 yılında yayımlanan Kalbim Ege'de Kaldı adlı dizide ise Zeliş Gıpgıp karakterini canlandırdı.
Daha sonra 2018 yılında yayımlanan Masum Değiliz adlı dizide Ceyda Koruhan karakterini, yine aynı yıl yayımlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide ise Sugay Hatun karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2019-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat verdi.
Eylül 2021 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Tansu Taşanlar ile evlendi.