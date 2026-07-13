Serinlemek isteyenlere İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu; Fiyatlar belli oldu
Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler için İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu bir araya getirdik. Hem yüzme hem de dinlenme imkânı sunan bu adresler, şehirden uzaklaşmadan keyifli bir gün geçirmek isteyenlere hitap ediyor.
Hava sıcaklıklarının etkisini artırdığı yaz günlerinde İstanbullular serinleyecek alternatifleri araştırıyor. Konforlu atmosferi, geniş yüzme alanları ve sunduğu olanaklarla öne çıkan İstanbul'daki 7 açık havuz, günübirlik kaçamak yapmak ve yazın tadını çıkarmak isteyenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.
Aqua Dolphin
Cumartesi 1499 TL, Pazar 1500 TL yetişkin giriş
Esenkent Mah. Onur Güvener Cad. 10, Istanbul
Revan Garden
1500 TL yetişkin giriş
Fatih, D-100 Kuzey Yanyolu No:5 D:833, 34290 Küçükçekmece/İstanbul