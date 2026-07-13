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  4. Serinlemek isteyenlere İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu; Fiyatlar belli oldu

Serinlemek isteyenlere İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu; Fiyatlar belli oldu

Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler için İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu bir araya getirdik. Hem yüzme hem de dinlenme imkânı sunan bu adresler, şehirden uzaklaşmadan keyifli bir gün geçirmek isteyenlere hitap ediyor.

Serinlemek isteyenlere İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu; Fiyatlar belli oldu - Sayfa 1

Hava sıcaklıklarının etkisini artırdığı yaz günlerinde İstanbullular serinleyecek alternatifleri araştırıyor. Konforlu atmosferi, geniş yüzme alanları ve sunduğu olanaklarla öne çıkan İstanbul'daki 7 açık havuz, günübirlik kaçamak yapmak ve yazın tadını çıkarmak isteyenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

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Serinlemek isteyenlere İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu; Fiyatlar belli oldu - Sayfa 2

Aqua Dolphin

Cumartesi 1499 TL, Pazar 1500 TL yetişkin giriş

Esenkent Mah. Onur Güvener Cad. 10, Istanbul

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Serinlemek isteyenlere İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu; Fiyatlar belli oldu - Sayfa 3

Revan Garden

1500 TL yetişkin giriş

Fatih, D-100 Kuzey Yanyolu No:5 D:833, 34290 Küçükçekmece/İstanbul

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Serinlemek isteyenlere İstanbul'un en güzel 7 açık havuzu; Fiyatlar belli oldu - Sayfa 4

Marina Aquapark

1489 TL yetişkin giriş

Cami Mahallesi Balıkçılar Sokak no:20/1 Tuzla, Istanbul

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