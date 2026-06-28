Serinleten aydınlatma: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Tavan Vantilatörlü Led Avize geliyor!
Serinleten aydınlatma: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Tavan Vantilatörlü Led Avize geliyor!
BİM’de 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hem estetik aydınlatma hem de serinlik sağlayan tavan vantilatörlü LED avize satışa sunuluyor. Salon ve odalarda modern bir hava yaratan 42 inç boyutundaki gizli pervaneli kanat yapısı, uzaktan kumandalı kontrol sistemi sayesinde yerinizden kalkmadan yönetilebiliyor. Ayarlanabilir kademeli hız ayarı, 3 farklı renk LED modu, 30 Watt motor gücü ve 66 Watt güçlü ışık performansıyla öne çıkan bu çok işlevli cihaz, yaz sıcaklarında bütçe dostu bir konfor sunuyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 24,900 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
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