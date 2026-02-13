Sermayeleri düşük verdiği hizmet üst seviye; 2025 yılına damga vuran 20 havayolu firması!
Geride bıraktığımız 2025 yılında turistler başta olmak üzere dünya genelinde en düşük sermaye ve masraf ile en iyi hizmeti veren 20 havayolu firması belli oldu.
Skytrax’a göre 2025 yılının havacılık verileri, düşük bütçeli işletme modellerinin sektördeki yükselişini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılda, operasyonel maliyetlerini minimumda tutmayı başaran ulaşım devleri, sundukları yüksek hizmet kalitesiyle yolcuların ilk tercihi haline geldi.
Özellikle kısıtlı sermayeyle devasa ağlar kuran bu kuruluşlar, konfor ve erişilebilirliği bir araya getirerek lüks segmentteki rakiplerine ciddi bir alternatif oluşturdu.
Küresel ölçekte turistlerin seyahat alışkanlıklarını değiştiren bu ekonomik modeller, Malezya’dan Şili’ye, Avrupa’dan Körfez bölgesine kadar geniş bir coğrafyada verimlilik rekorları kırdı.