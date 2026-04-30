Servet dağılımına en göre en zengin 100 Türk hangi illerden çıktı? İşte il il zengin sayıları

Türkiye’de servetin coğrafi dağılımı dikkat çeken neticeleri ortaya koydu. Forbes datalarına göre derlenen listede, en zengin 100 Türk’ün doğum yerleri baz alındığında İstanbul, 37,79 milyar dolarlık toplam servetle ilk sıraya yerleşti. Bu rakam, 149,7 milyar dolarlık toplam servetin yaklaşık yüzde 25,4’üne karşılık geliyor. İstanbul’u farklı şehirler takip ederken, ekonomik gücün belirli merkezlerde yoğunlaştığı bir kez daha gözler önüne serildi.