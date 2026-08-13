Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor.
Türkiye şartlarında belirli koşullarla yıpranan ve zamanı geçen 4 otomobili sıralayan dizel araç ustası, artık alınmaması gereken 3 motor seçeneğini açıkladı.
Türkiye’deki kullanım koşulları nedeniyle yıpranan ve yüksek tamir maliyetleriyle sürücüleri zorlayan motor türleri açıklandı.
Dizel motor ustasının sosyal medya paylaşımında, bakım ve yedek parça süreçleriyle masraf çıkaran modeller tespit edildi.
Değerlendirmede özellikle bazı eski nesil yüksek hacimli dizel üniteler, yıpranmış benzinli motorlar ve düşük hacimli dizel seçeneklerin sanayide ciddi maliyetler ürettiği vurgulanarak araç alıcılarının bu seçeneklere karşı temkinli olması gerektiği belirtildi.