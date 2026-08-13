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  4. Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor.

Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor.

Türkiye şartlarında belirli koşullarla yıpranan ve zamanı geçen 4 otomobili sıralayan dizel araç ustası, artık alınmaması gereken 3 motor seçeneğini açıkladı.

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Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor. - Sayfa 1

Türkiye’deki kullanım koşulları nedeniyle yıpranan ve yüksek tamir maliyetleriyle sürücüleri zorlayan motor türleri açıklandı.

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Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor. - Sayfa 2

Dizel motor ustasının sosyal medya paylaşımında, bakım ve yedek parça süreçleriyle masraf çıkaran modeller tespit edildi.

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Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor. - Sayfa 3

Değerlendirmede özellikle bazı eski nesil yüksek hacimli dizel üniteler, yıpranmış benzinli motorlar ve düşük hacimli dizel seçeneklerin sanayide ciddi maliyetler ürettiği vurgulanarak araç alıcılarının bu seçeneklere karşı temkinli olması gerektiği belirtildi.

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Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor. - Sayfa 4

‘KAPIMIN ÖNÜNE BİLE YANAŞTIRMAM’ DEDİ

Ankara’da kendi motor atölyesi bulunan ustalardieselcar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu 3 motor seçeneğini sıraladı:

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