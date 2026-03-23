Ses hızını aşıyor, hava savunma sistemi dinlemiyor! İşte hipersonik füzeye sahip 11 ülke
İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilim şunu gösterdi ki hem menzilinin uzun olması hem de hava savunma sistemine yakalanmaması gibi özellikleriyle hipersonik füzeler günümüz savaşlarında çok kritik bir rol oynuyor. Peki bu füzelere sahip ülkeleri biliyor musunuz? İşte hipersonik füzeye sahip ülkeler...
Ses süratinin çok daha üzerine çıkan ve hali hazırdaki hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan hipersonik füzeler, global anlamda askeri dengeleri terkrardan şekillendiriyor. Son zamanlarda İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilim, bu ileri teknoloji silahların savaş taktiklerinde hassas rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, hız ve manevra kabiliyetiyle öne çıkan bu sistemlere hangi ülkeler sahip? İşte hipersonik füze envanteriyle dikkat çeken 11 ülke…
1) BREZİLYA
RATO-14X | Geliştirme aşamasında
30 kilometre yüksekliğe fırlatabilen 14 metre yüksekliğinde, 15 tonluk bir roketin yapımını içeriyor. Roket, Mach 8'i aşan hızlara ulaşacak.
2) RUSYA
3M22 ZIRCON AVANGARD | Geliştirildi
KH-47M2 KINZHAL | Geliştirildi
KH-95 | Geliştirildi
VYMPEL R-37M | Geliştirilme aşamasında
ZMEEVIK ANTI-SHIP | Geliştirildi
MISSILE GREMLIN | Geliştirilme aşamasında