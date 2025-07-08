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  4. Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu! Aytaç Şaşmaz kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu! Aytaç Şaşmaz kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Aytaç Şaşmaz dizide Erkan karakterine hayat verecek. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu! Aytaç Şaşmaz kimdir? - Sayfa 1

Aytaç Şaşmaz kimdir?  

4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa’da doğan Aytaç Şaşmaz, Türk oyuncudur.  

47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazanmıştır. 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu! Aytaç Şaşmaz kimdir? - Sayfa 2

Aytaç Şaşmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Televizyon 

2017-2019, Söz 

2019-2021, Hekimoğlu 

2018, 2022, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 

2021, Baht Oyunu 

2022, Darmaduman 

2023, Altın Kafes 

2024-2025, Sen Ağlama İstanbul 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu! Aytaç Şaşmaz kimdir? - Sayfa 3

İnternet 

2024, Zeytin Ağacı 

Yakında, Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi 

Yakında, Kaosun Anatomisi 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu! Aytaç Şaşmaz kimdir? - Sayfa 4

Sinema 

2017, Kötü Çocuk 

2020, Aşk Tesadüfleri Sever 

2024, Hatıran Yeter 

Yakında, Mavi Kuş 

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