Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu! Aytaç Şaşmaz kimdir?
Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Aytaç Şaşmaz dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Aytaç Şaşmaz dizide Erkan karakterine hayat verecek. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Aytaç Şaşmaz kimdir?
4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa’da doğan Aytaç Şaşmaz, Türk oyuncudur.
47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazanmıştır.
Aytaç Şaşmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2017-2019, Söz
2019-2021, Hekimoğlu
2018, 2022, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2021, Baht Oyunu
2022, Darmaduman
2023, Altın Kafes
2024-2025, Sen Ağlama İstanbul
İnternet
2024, Zeytin Ağacı
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