Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir?
Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Helin Kandemir dizide Rojda karakterine hayat verecek. Peki, Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Helin Kandemir kimdir?
2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da doğan Helin Kandemir, Türk oyuncudur. Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı.
Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta öğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2017 yılında yayımlanan İsimsizler adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.
Helin Kandemir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2017, İsimsizler
2018-2019, Bir Litre Gözyaşı
2019-2021, Doğduğun Ev Kaderindir
2021, Kağıt Ev
2021, Elbet Bir Gün
2022, Duy Beni
2024-2025, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar