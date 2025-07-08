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  4. Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Helin Kandemir dizide Rojda karakterine hayat verecek. Peki, Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir? - Sayfa 1

Helin Kandemir kimdir?  

2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da doğan Helin Kandemir, Türk oyuncudur. Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı. 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir? - Sayfa 2

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta öğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2017 yılında yayımlanan İsimsizler adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı. 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir? - Sayfa 3

Helin Kandemir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2017, İsimsizler 

2018-2019, Bir Litre Gözyaşı 

2019-2021, Doğduğun Ev Kaderindir 

2021, Kağıt Ev 

2021, Elbet Bir Gün 

2022, Duy Beni 

2024-2025, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir? - Sayfa 4

İnternet dizi ve filmleri 

2018-2019, Hakan: Muhafız 

2021, Azizler 

2022, Özel Ders 

2022, Rise of Empires: Ottoman 

2023, Bihter 

2025, İstanbul Ansiklopedisi 

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