Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Helin Kandemir dahil oldu! Helin Kandemir kimdir?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta öğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2017 yılında yayımlanan İsimsizler adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.