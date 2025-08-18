Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Nihan Büyükağaç dahil oldu! Nihan Büyükağaç kimdir?
Sevdiğim Sensin dizisine Nihan Büyükağaç dahil oldu. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Nihan Büyükağaç dizide Havva karakterini canlandıracak. Peki, Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Nihan Büyükağaç kimdir?
28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da Nihan Büyükağaç, Türk oyuncudur.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Fırtına dizisinde "Tamara"'yı canlandırdı. 2009 yılında Yusuf Kurçenli'nin yönettiği Yüreğine Sor filminde yer aldı. En son Oflu Hocanın Şifresi 2 adlı filmde "Asiye" karakteri ile rol aldı.
Nihan Büyükağaç hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
2023, Her Şeye Rağmen
2022-2024, Kardeşlerim
2022, Adı Sevgi
2021, Ada Masalı
2021, Menajerimi Ara
2021, Seni Çok Bekledim
2019-2020, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2019, Canevim
2018, İkizler Memo-Can
2018, Bir Umut Yeter
2016-2017, Cesur ve Güzel
2016, Oflu Hoca'nın Şifresi 2
2016, Gecenin Kraliçesi
2014, Gönül İşleri
2013, Sevdaluk
2011-2013, Muhteşem Yüzyıl
2010, Yer Gök Aşk
2009, Yüreğine Sor
2009, Ayrılık
2008, Sınıf
2008, Derdest
2007, Senden Başka
2006, Fırtına
2006, Mavi Rüya
2006, Büyük Buluşma
2005, Beşinci Boyut
2004, Sırlar Dünyası