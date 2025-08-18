  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Nihan Büyükağaç dahil oldu! Nihan Büyükağaç kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Nihan Büyükağaç dahil oldu! Nihan Büyükağaç kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisine Nihan Büyükağaç dahil oldu. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Nihan Büyükağaç dizide Havva karakterini canlandıracak. Peki, Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Nihan Büyükağaç dahil oldu! Nihan Büyükağaç kimdir? - Sayfa 1

Nihan Büyükağaç kimdir?  

28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da Nihan Büyükağaç, Türk oyuncudur. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Fırtına dizisinde "Tamara"'yı canlandırdı. 2009 yılında Yusuf Kurçenli'nin yönettiği Yüreğine Sor filminde yer aldı. En son Oflu Hocanın Şifresi 2 adlı filmde "Asiye" karakteri ile rol aldı.

1 | 4
Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Nihan Büyükağaç dahil oldu! Nihan Büyükağaç kimdir? - Sayfa 2

Nihan Büyükağaç hangi dizi ve filmlerde rol aldı? 

2023, Her Şeye Rağmen 

2022-2024, Kardeşlerim 

2022, Adı Sevgi 

2021, Ada Masalı 

2021, Menajerimi Ara 

2021, Seni Çok Bekledim 

2019-2020, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

2019, Canevim 

2018, İkizler Memo-Can 

2018, Bir Umut Yeter 

2 | 4
Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Nihan Büyükağaç dahil oldu! Nihan Büyükağaç kimdir? - Sayfa 3

2016-2017, Cesur ve Güzel 

2016, Oflu Hoca'nın Şifresi 2 

2016, Gecenin Kraliçesi 

2014, Gönül İşleri 

2013, Sevdaluk 

2011-2013, Muhteşem Yüzyıl 

2010, Yer Gök Aşk 

2009, Yüreğine Sor 

2009, Ayrılık 

3 | 4
Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Nihan Büyükağaç dahil oldu! Nihan Büyükağaç kimdir? - Sayfa 4

2008, Sınıf 

2008, Derdest 

2007, Senden Başka 

2006, Fırtına 

2006, Mavi Rüya 

2006, Büyük Buluşma 

2005, Beşinci Boyut 

2004, Sırlar Dünyası 

4 | 4
BİM markete Buzdolabı geliyor! BİM 20 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM markete Buzdolabı geliyor! BİM 20 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 markete Trambolin geliyor! A101 market 21 Ağustos 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101 markete Trambolin geliyor! A101 market 21 Ağustos 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
En çok askeri personele sahip 50 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
En çok askeri personele sahip 50 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18-31 Ağustos 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18-31 Ağustos 2025 indirim kataloğu yayımlandı!