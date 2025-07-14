Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir?
Sevdiğim Sensin dizisine Yılmaz Kunt dahil oldu. Türk model ve oyuncu olan Yılmaz Kunt dizide Koray karakterini canlandıracak. Peki, Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Yılmaz Kunt kimdir?
19 Kasım 1994 tarihinde Ankara’da doğan Yılmaz Kunt, Türk model ve oyuncudur. Best Model of Turkey 2015 birincisidir.
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 2016’da Gülümse Yeter dizisi ile oyunculuğa başlayan Yılmaz Kunt, Bahtiyar Ölmez, Afili Aşk, Baba ve Ömer gibi dizilerde rol almıştır.
Yılmaz Kunt hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Televizyon
2016-2017 Gülümse Yeter
2018 Bahtiyar Ölmez
2019 Afili Aşk
2021 Kırmızı Oda