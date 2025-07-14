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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir?

Sevdiğim Sensin dizisine Yılmaz Kunt dahil oldu. Türk model ve oyuncu olan Yılmaz Kunt dizide Koray karakterini canlandıracak. Peki, Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 1

Yılmaz Kunt kimdir? 

19 Kasım 1994 tarihinde Ankara’da doğan Yılmaz Kunt, Türk model ve oyuncudur. Best Model of Turkey 2015 birincisidir. 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 2

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 2016’da Gülümse Yeter dizisi ile oyunculuğa başlayan Yılmaz Kunt, Bahtiyar Ölmez, Afili Aşk, Baba ve Ömer gibi dizilerde rol almıştır. 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 3

Yılmaz Kunt hangi dizi ve filmlerde rol aldı? 

Televizyon 

2016-2017     Gülümse Yeter 

2018   Bahtiyar Ölmez 

2019   Afili Aşk 

2021   Kırmızı Oda 

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Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 4

2021   Baş Belası 

2022   Baba 

2023-2024     Ömer 

2025   Bir Zamanlar İstanbul 

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