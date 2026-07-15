Seyir keyfini katlayın: BİM'e 19 Temmuz Pazar Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV geliyor!
Seyir keyfini katlayın: BİM'e 19 Temmuz Pazar Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV geliyor!
BİM’de 19 Temmuz Pazar günü, Dijitsu 43 inç Full HD QLED Google TV avantajlı fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Canlı renk kalitesi sunan QLED ekran teknolojisi ve akıllı Google TV işletim sistemiyle öne çıkan bu cihaz, kalitesiyle dikkat çekiyor. Geniş uygulama desteği ve modern tasarımıyla beğeni toplayan bu akıllı televizyon, iki yıl resmi distribütör garantisiyle satışa sunuluyor. Sınırlı stoklarla tüm mağazalarda yer alacak bu cazip teknoloji fırsatını kaçırmamak için acele edin.
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