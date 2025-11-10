  1. Ekonomim
Shchengen vizesinde az ret oranına sahip konsolosluklar belli oldu; Herkesin merak ettiği o liste

Toplam vize başvuru ve ret sayıları netleşti! Başvuru yapmayı düşündüğünüz ülkenin en az ret veren mi, yoksa ret sayısında zirvede mi olduğunu biliyor musunuz? İstanbul'dan Ankara'ya, vize almak isteyenlerin bilmesi gereken kritik verileri derledik. Sıralamamız, en kolay vize veren ülkeden, en çok ret veren ülkeye doğru sizi yönlendiriyor!

1. Ülke: Slovakya Konsolosluk: İSTANBUL Başvuru: 1801 Ret Sayısı: 49 Ret Oranı: %2,7

2. Ülke: İspanya Konsolosluk: İSTANBUL Başvuru: 31449 Ret Sayısı: 1371 Ret Oranı: %4,6

3. Ülke: Romanya Konsolosluk: İSTANBUL Başvuru: 7129 Ret Sayısı: 403 Ret Oranı: %5,7

