Shchengen vizesinde az ret oranına sahip konsolosluklar belli oldu; Herkesin merak ettiği o liste

Toplam vize başvuru ve ret sayıları netleşti! Başvuru yapmayı düşündüğünüz ülkenin en az ret veren mi, yoksa ret sayısında zirvede mi olduğunu biliyor musunuz? İstanbul'dan Ankara'ya, vize almak isteyenlerin bilmesi gereken kritik verileri derledik. Sıralamamız, en kolay vize veren ülkeden, en çok ret veren ülkeye doğru sizi yönlendiriyor!