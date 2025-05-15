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Show markette tereyağında 140, zeytinyağında 130 TL indirim fırsatı (SHOW MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER)

Show’da indirimler sürüyor. Show’da 28 Mayıs tarihine kadar yapacağınız alışverişlerinizde geçerli birçok indirimli ürünsizleri bekliyor. Show aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, 28 Mayıs tarihine kadar geçerli Show aktüel ürünler kataloğu…

Show markette tereyağında 140, zeytinyağında 130 TL indirim fırsatı (SHOW MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE

Raf fiyatı: 314,50 TL

%14 indirimli fiyatı: 269,90  TL

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Show markette tereyağında 140, zeytinyağında 130 TL indirim fırsatı (SHOW MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ÇAYKUR FİLİZ ÇAY 1 KG

Raf fiyatı: 259,50 TL

%26 indirimli fiyatı:189,90  TL

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Show markette tereyağında 140, zeytinyağında 130 TL indirim fırsatı (SHOW MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

TAMEK / BURCU DOMATES SALÇASI 830 GRAM

İndirimli fiyat: 31,90 TL

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Show markette tereyağında 140, zeytinyağında 130 TL indirim fırsatı (SHOW MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

HASATA KIRMIZI MERCİMEK 1000 GRAM

Raf fiyatı: 59,90 TL

%36 indirimli fiyatı:94,90  TL

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