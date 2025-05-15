Show markette tereyağında 140, zeytinyağında 130 TL indirim fırsatı (SHOW MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER)

Show’da indirimler sürüyor. Show’da 28 Mayıs tarihine kadar yapacağınız alışverişlerinizde geçerli birçok indirimli ürünsizleri bekliyor. Show aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, 28 Mayıs tarihine kadar geçerli Show aktüel ürünler kataloğu…
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE
Raf fiyatı: 314,50 TL
%14 indirimli fiyatı: 269,90 TL
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ÇAYKUR FİLİZ ÇAY 1 KG
Raf fiyatı: 259,50 TL
%26 indirimli fiyatı:189,90 TL
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TAMEK / BURCU DOMATES SALÇASI 830 GRAM
İndirimli fiyat: 31,90 TL
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HASATA KIRMIZI MERCİMEK 1000 GRAM
Raf fiyatı: 59,90 TL
%36 indirimli fiyatı:94,90 TL
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