Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti

HİKAYE DE DEĞİŞİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre, Deha dizisinde tansiyon giderek artıyor. Ay Yapım imzalı dizinin kadın başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu’yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi cephesinden sızan bilgilere göre hikâye değişiyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.