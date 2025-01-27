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  4. Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti

Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti

Geçtiğimiz yılın son aylarında ilk kez yayınlanmaya başlayan Show TV'nin sevilen dizisi Deha'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı

Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti - Sayfa 1

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting sıralamasında hep ilk yerlerde yer alan Deha dizisinde her şey iyi giderken başrol oyuncusunun yapıma veda edeceği öğrenildi.

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Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti - Sayfa 2

Aras Bulut İynemli; Uğur Polat; Taner Ölmez; Onur Saylak; Melis Sezen gibi isimleri bir araya getiren Show TV'nin sevilen dizisi Deha'da Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu diziye veda etti.

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Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti - Sayfa 3

HİKAYE DE DEĞİŞİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre, Deha dizisinde tansiyon giderek artıyor. Ay Yapım imzalı dizinin kadın başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu’yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi cephesinden sızan bilgilere göre hikâye değişiyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.

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Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti - Sayfa 4

Ay Yapım'ın büyük ümitlerle yola çıktığı ve ilk bölümü 22 Eylül 2024 tarihinde yayınladığı Deha dizisinde her şey iyiye giderken başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrıldığı öğrenildi. Toplamda 16 bölüm geride kalırken Eroğlu'nun oyunculuğu pek çok kişi tarafından takdir görmüştü.

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