Show TV'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. Başrol oyuncusu veda etti
Geçtiğimiz yılın son aylarında ilk kez yayınlanmaya başlayan Show TV'nin sevilen dizisi Deha'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı
Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting sıralamasında hep ilk yerlerde yer alan Deha dizisinde her şey iyi giderken başrol oyuncusunun yapıma veda edeceği öğrenildi.
Aras Bulut İynemli; Uğur Polat; Taner Ölmez; Onur Saylak; Melis Sezen gibi isimleri bir araya getiren Show TV'nin sevilen dizisi Deha'da Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu diziye veda etti.
HİKAYE DE DEĞİŞİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre, Deha dizisinde tansiyon giderek artıyor. Ay Yapım imzalı dizinin kadın başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu’yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi cephesinden sızan bilgilere göre hikâye değişiyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.