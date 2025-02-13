Show TV'nin reyting canavarı dizisinde hesapta olmayan ayrılık... Resmen veda etti
Show TV ekranlarında yayına gelen Deha dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından bir veda daha yaşandı
Ekranlara geldiği ilk günden itibaren reyting sıralamasında zirvede yer alan Deha dizisi, peş peşe ayrılıklara gebe oluyor. Önce dizinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun ayrılması büyük yankı bulmuştu.
Şimdi de dizinin bir başka sevilen oyuncusu Taner Rumeli'nin veda edeceği öğrenildi. Rumeli, Deha dizisinde Karga isimli karaktere hayat vermiş ve seyirciden takdir görmüştü.
Deha'nın son bölümünde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakteri, Karga'yı hapishaneden kurtarmış ve doğrudan Taner Ölmez'e yani Cesur'a karşı en büyük oyunu sergilemişti. Karga'nın 20. bölümde ise diziden ayrılacağı söyleniyor.