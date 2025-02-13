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  4. Show TV'nin reyting canavarı dizisinde hesapta olmayan ayrılık... Resmen veda etti

Show TV'nin reyting canavarı dizisinde hesapta olmayan ayrılık... Resmen veda etti

Show TV ekranlarında yayına gelen Deha dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından bir veda daha yaşandı

Show TV'nin reyting canavarı dizisinde hesapta olmayan ayrılık... Resmen veda etti - Sayfa 1

Ekranlara geldiği ilk günden itibaren reyting sıralamasında zirvede yer alan Deha dizisi, peş peşe ayrılıklara gebe oluyor. Önce dizinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun ayrılması büyük yankı bulmuştu.

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Show TV'nin reyting canavarı dizisinde hesapta olmayan ayrılık... Resmen veda etti - Sayfa 2

Şimdi de dizinin bir başka sevilen oyuncusu Taner Rumeli'nin veda edeceği öğrenildi. Rumeli, Deha dizisinde Karga isimli karaktere hayat vermiş ve seyirciden takdir görmüştü.

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Show TV'nin reyting canavarı dizisinde hesapta olmayan ayrılık... Resmen veda etti - Sayfa 3

Deha'nın son bölümünde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakteri, Karga'yı hapishaneden kurtarmış ve doğrudan Taner Ölmez'e yani Cesur'a karşı en büyük oyunu sergilemişti. Karga'nın 20. bölümde ise diziden ayrılacağı söyleniyor.

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Show TV'nin reyting canavarı dizisinde hesapta olmayan ayrılık... Resmen veda etti - Sayfa 4

AHSEN EROĞLU SONRASI BİR AYRILIK DAHA

Show TV'nin başarılı yapımında başrol oyuncularından Ahsen Eroğlu‘nun sonrasında bir mühim veda daha meydana geldi. Umut Aral‘ın yönettiği, Damla Serim‘in kaleme aldığı dizinin Karga’sı Taner Rumeli diziden ayrılacak.

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