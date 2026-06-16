Sıcak havalara konforlu çözüm: BİM’den 19 Haziran Cuma Kumtel Kule Vantilatör fırsatı!
Sıcak havalara konforlu çözüm: BİM’den 19 Haziran Cuma Kumtel Kule Vantilatör fırsatı!
BİM, 19 Haziran Cuma günü yaz sıcaklarında ev ve ofisleri serinletecek Kumtel uzaktan kumandalı kule vantilatör modelini satışa sunuyor. Şık ve dikey tasarımıyla az yer kaplayan cihaz; 50 watt motor gücü, her ihtiyaca uygun 3 kademeli hız ayarı ve 3 saate kadar ayarlanabilen otomatik kapanma zamanlayıcısı ile öne çıkıyor. Uzaktan kumandası sayesinde oturduğunuz yerden zahmetsizce kontrol edebileceğiniz bu yer tasarruflu serinletici, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla raflardaki yerini alıyor. Bu bütçe dostu konfor ürünü, 19 Haziran Cuma gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10.950 TL
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