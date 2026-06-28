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  4. Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor!

Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor!

Yaz sıcaklarına karşı pratik alternatif arayanlar için BİM’e 3 Temmuz Cuma günü Kumtel portatif klima geliyor. Yeni aktüel döneminde raflarda yer alacak taşınabilir iklimlendirme cihazı, montaj derdi olmadan serinlik sağlamak isteyenlerin beğenisine sunuluyor. Duvar kırma işlemi gerektirmeyen bu ürün, mobil tasarımıyla odalar arasında kolayca taşınabiliyor. Yüksek soğutma performansına sahip bu cihaz, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla erişilebilir yaz konforu vaat ediyor.

Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor! - Sayfa 1

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Fiyat: 21.500 TL

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Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor! - Sayfa 2
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Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor! - Sayfa 3
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Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor! - Sayfa 4

HAVİT ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PJ245 PRO

Fiyat: 3.990 TL

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