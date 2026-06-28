Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor!
Sıcak yaz günlerine pratik çözüm: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Portatif Klima geliyor!
Yaz sıcaklarına karşı pratik alternatif arayanlar için BİM’e 3 Temmuz Cuma günü Kumtel portatif klima geliyor. Yeni aktüel döneminde raflarda yer alacak taşınabilir iklimlendirme cihazı, montaj derdi olmadan serinlik sağlamak isteyenlerin beğenisine sunuluyor. Duvar kırma işlemi gerektirmeyen bu ürün, mobil tasarımıyla odalar arasında kolayca taşınabiliyor. Yüksek soğutma performansına sahip bu cihaz, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla erişilebilir yaz konforu vaat ediyor.
DİJİTSU 55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55DQ4000
Fiyat: 21.500 TL
1 | 118
2 | 118
3 | 118
HAVİT ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PJ245 PRO
Fiyat: 3.990 TL
4 | 118
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.