Sıfır otomobilde bir önceki aya göre indirim yapıldı; Bazı modellerde yüzde 19 indirim!
Son yıllarda ikinci el otomobil fiyatları sıfır araçlara yaklaşırken Nisan ayında fiyat listesine yapılan indirim dikkat çekti.
Otomobil piyasasında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. Son yıllarda ikinci el araç fiyatlarının sıfır km modellerle yarıştığı sektörde, Nisan ayı itibarıyla büyük bir fiyat güncellemesine gidildi.
Bazı modellerde yüzde 19’a varan ciddi indirimler listelere yansıdı. Bir önceki aya göre yapılan bu keskin düşüş, araç sahibi olmak isteyenler için piyasada yeni bir dönem başlatırken, sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat dengesini de yeniden kuruyor.