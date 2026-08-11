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  4. Sıfır otomobilde fiyat listesi cazibesi sürüyor. İşte jelatini üzerinde en ucuz 18 otomobil

Sıfır otomobilde fiyat listesi cazibesi sürüyor. İşte jelatini üzerinde en ucuz 18 otomobil

İkinci el otomobillerdeki fahiş fiyatlardan dolayı yönünü bayilere çevirenlerin yüzü gülüyor. Jelatinleri üzerinde bu 18 otomobil birçok ikinci elden daha uygun fiyatlı…

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Sıfır otomobilde fiyat listesi cazibesi sürüyor. İşte jelatini üzerinde en ucuz 18 otomobil - Sayfa 1

Türkiye otomotiv pazarı, yükselen maliyetler ve sıkılaşan finansman koşullarının etkisiyle daralma ivmesini sürdürüyor.

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Sıfır otomobilde fiyat listesi cazibesi sürüyor. İşte jelatini üzerinde en ucuz 18 otomobil - Sayfa 2

ODMD verilerine göre yılın ilk yedi ayında binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12,14 gerilerken, tüketicilerin ilgisi vergi avantajlı A, B ve C segmenti kompakt modellere yoğunlaştı.

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Sıfır otomobilde fiyat listesi cazibesi sürüyor. İşte jelatini üzerinde en ucuz 18 otomobil - Sayfa 3

Elektrikli ve hibrit araçların pazar payı artarken, markalar giriş seviyesi otomobillerde düzenledikleri agresif kampanyalarla pazar payını korumayı hedefliyor.

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Sıfır otomobilde fiyat listesi cazibesi sürüyor. İşte jelatini üzerinde en ucuz 18 otomobil - Sayfa 4

İşte resmi internet sitelerinde yer alan bilgiye göre markaların güncel fiyat listesi:

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