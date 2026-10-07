ŞİMDİ EVİNİZİ YENİLEME VAKTİ: BİM’DEN DEV MOBİLYA KAMPANYASI! (BİM 7-14 EKİM)
BİM, 7-14 Ekim 2026 tarihleri arasında evini güzelleştirmek isteyenlere kaçırılmayacak mobilya fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında modern TV ünitesi, sehpalar, kahve köşesi, şık ve fonksiyonel konsol ile estetik tasarımıyla dikkat çeken makyaj masası raflarda yerini alacak. Ayrıca aile boyu keyifli anlar için 4 sandalyeli masa takımı ve ev içi düzeni kolaylaştıran çok katlı, katlanır tekerlekli dolap seçenekleri de bütçe dostu fiyatlarla alıcı bekliyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu şık ve pratik ürünleri kaçırmamak için acele edin.
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