ŞİMDİ RAFLARDA! BİM’DE BUGÜN GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM FIRSATI BAŞLADI (BİM 30 EKİM-5 KASIM)
Mutfak bütçesini rahatlatmak isteyen tüketiciler için merakla beklenen BİM 30 Ekim- 5 Kasım aktüel ürünler listesi netleşti. Bu hafta özellikle temel gıda maddelerinde, et reyonlarında ve temizlik ürünlerinde büyük fiyat indirimleri devreye giriyor. Listeyi gören tüketicilerin alışveriş planlarını şimdiden değiştirdiği bu kampanya dönemi, bütçesini korumak isteyenlerin ana gündemi haline geldi. Sabah ilk saatlerden itibaren başlayacak olan bu indirim dalgası, tasarruflu alışverişin kapılarını aralayacak.
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AKNAZ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 G
Fiyat: 229 TL
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Fiyat: 145 TL
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