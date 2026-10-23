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  4. ŞİMDİ RAFLARDA! BİM’DE BUGÜN GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM FIRSATI BAŞLADI (BİM 30 EKİM-5 KASIM)

ŞİMDİ RAFLARDA! BİM’DE BUGÜN GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM FIRSATI BAŞLADI (BİM 30 EKİM-5 KASIM)

Mutfak bütçesini rahatlatmak isteyen tüketiciler için merakla beklenen BİM 30 Ekim- 5 Kasım aktüel ürünler listesi netleşti. Bu hafta özellikle temel gıda maddelerinde, et reyonlarında ve temizlik ürünlerinde büyük fiyat indirimleri devreye giriyor. Listeyi gören tüketicilerin alışveriş planlarını şimdiden değiştirdiği bu kampanya dönemi, bütçesini korumak isteyenlerin ana gündemi haline geldi. Sabah ilk saatlerden itibaren başlayacak olan bu indirim dalgası, tasarruflu alışverişin kapılarını aralayacak.

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ŞİMDİ RAFLARDA! BİM’DE BUGÜN GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM FIRSATI BAŞLADI (BİM 30 EKİM-5 KASIM) - Sayfa 1

AKNAZ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 G

Fiyat: 229 TL

DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 3000 G

Fiyat: 145 TL

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ŞİMDİ RAFLARDA! BİM’DE BUGÜN GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM FIRSATI BAŞLADI (BİM 30 EKİM-5 KASIM) - Sayfa 2

İÇİM ÇİLEKLİ KEFİR 250 ML

Fiyat: 37,50 TL

İÇİM KEFİR 1 L

Fiyat: 86 TL

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ŞİMDİ RAFLARDA! BİM’DE BUGÜN GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM FIRSATI BAŞLADI (BİM 30 EKİM-5 KASIM) - Sayfa 3

PINAR KİDO ÇİLEKLİ SÜT 180 ML

Fiyat: 16 TL

SEK KAKAOLU SÜT 180 ML

Fiyat: 15 TL

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ŞİMDİ RAFLARDA! BİM’DE BUGÜN GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM FIRSATI BAŞLADI (BİM 30 EKİM-5 KASIM) - Sayfa 4

JENNY&WILLY ÇOCUK BEZİ MAXI 44’LÜ

Fiyat: 208 TL

JENNY&WILLY ÇOCUK BEZİ MİNİ 40’LI

Fiyat: 139 TL

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