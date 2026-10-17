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ŞİMDİ SATIŞTA: İŞTE ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! (ŞOK 17-20 EKİM)

Şok’ta 17-20 Ekim tarihleri arasında oyunseverleri ve evini yenilemek isteyenleri heyecanlandıracak büyük kampanya başlıyor! Klavyeli mouse setleri, soğutucu stand, oyuncu mouse’ları, profesyonel oyuncu koltukları, oyuncu direksiyonu ve eğlenceli oyuncaklar raflara geliyor. "İste gelsin" avantajıyla televizyon ve beyaz eşya seçenekleri ve şık tencere takımları kapınıza teslim edilirken, 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kaçırılmayacak kasa arkası sürpriz indirimler de bu hafta Şok marketlerinde sizleri bekliyor!

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ŞİMDİ SATIŞTA: İŞTE ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! (ŞOK 17-20 EKİM) - Sayfa 1

RAMPAGE FORTUNA COMBO Q KABLOLU OYUNCU KLAVYE MOUSE SET M-RX7

Fiyat: 1,099 TL

RAMPAGE LUMOS DERİ SİYAH/TURUNCU OYUNCU KOLTUĞU

Fiyat: 6,500 TL

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ŞİMDİ SATIŞTA: İŞTE ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! (ŞOK 17-20 EKİM) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G

Fiyat: 125 TL

FALIM DAMLA SAKIZ 100’LÜ

Fiyat: 139 TL

LIO YAĞLI SİYAH ZEYTİN SALAMURA 1 KG

Fiyat: 199 TL

BİNGO SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML

Fiyat: 99 TL

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ŞİMDİ SATIŞTA: İŞTE ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! (ŞOK 17-20 EKİM) - Sayfa 3

LİSANSLI TOP

Fiyat: 100 TL

PELÜŞ TAVUK

Fiyat: 599 TL

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ŞİMDİ SATIŞTA: İŞTE ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! (ŞOK 17-20 EKİM) - Sayfa 4

İSTE GELSİN

LG DFC513FW 9 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 27,999 TL

XIAOMI MICROWAVE 20 LT MİKRODALGA FIRIN

Fiyat: 4,499 TL

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