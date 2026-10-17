ŞİMDİ SATIŞTA: İŞTE ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! (ŞOK 17-20 EKİM)
Şok’ta 17-20 Ekim tarihleri arasında oyunseverleri ve evini yenilemek isteyenleri heyecanlandıracak büyük kampanya başlıyor! Klavyeli mouse setleri, soğutucu stand, oyuncu mouse’ları, profesyonel oyuncu koltukları, oyuncu direksiyonu ve eğlenceli oyuncaklar raflara geliyor. "İste gelsin" avantajıyla televizyon ve beyaz eşya seçenekleri ve şık tencere takımları kapınıza teslim edilirken, 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kaçırılmayacak kasa arkası sürpriz indirimler de bu hafta Şok marketlerinde sizleri bekliyor!
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RAMPAGE FORTUNA COMBO Q KABLOLU OYUNCU KLAVYE MOUSE SET M-RX7
Fiyat: 1,099 TL
RAMPAGE LUMOS DERİ SİYAH/TURUNCU OYUNCU KOLTUĞU
Fiyat: 6,500 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G
Fiyat: 125 TL
FALIM DAMLA SAKIZ 100’LÜ
Fiyat: 139 TL
LIO YAĞLI SİYAH ZEYTİN SALAMURA 1 KG
Fiyat: 199 TL
BİNGO SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML
Fiyat: 99 TL
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