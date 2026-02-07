Simpsonlar elektrik kesintisi ne getirdi ne götürdü? 9 Şubat 72 saatlik elektrik kesintisi doğru mu?
İlk olarak 1989 yılında yayınlanan ve ilk yayınlandığı günden beri en sevilen durum komedilerinden olan Simpsonlar, zaman zaman gerçekleşecek olaylarla ilgili kehanetleriyle gündeme geliyor. Özellikle pandemi ve deprem gibi konularda da Simpsonlar oldukça tartışılmıştı. Son olarak ise Simsponlar 9 Şubat elektrik kesintisiyle gündeme geldi. Bu elektrik kesintisi 72 saat sürecek dünya olumsuz etkilenecek. İddia bu.
Ancak her şeyin bir yalandan ibaret olduğu çok uzun sürmedi. Çünkü bu bir sosyal medya yalanıydı ve tüm görseller yapay zeka ile oluşturulmuştu. Yine etkileşim isteyen bazı medya mecraları buna sazan gibi atladı. İşte kısaca 9 Şubat elektrik kesintisi hakkında yapılan paylaşımlar...
Sosyal medyada hızla yayılan "Simpsonlar 9 Şubat’ta 72 saatlik küresel elektrik kesintisini önceden bildi" iddiası kısa sürede gündem oldu. Ancak paylaşımlarda kullanılan görsellerin yapay zekâ üretimi olduğu ve ortada böyle bir bölüm bulunmadığı ortaya çıktı.
1989’dan bu yana yayınlanan ve dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan Simpsonlar, yıllar içinde “kehanetleriyle” sık sık gündeme geldi. Donald Trump’ın başkanlığı, Disney’in Fox’u satın alması ya da akıllı saat benzeri teknolojilerin dizide yer alması, izleyicilerde dizinin geleceği öngördüğü algısını güçlendirdi. Bu geçmiş örnekler, sosyal medyada ortaya atılan yeni iddiaların da kolayca yayılmasına zemin hazırlıyor.
Son günlerde dolaşıma sokulan paylaşımlarda ise Simpsonlar’ın 9 Şubat 2026 tarihinde dünya genelinde 72 saat sürecek büyük bir elektrik kesintisini önceden bildiği öne sürüldü. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görseller ve videolar, bazı hesaplar ve medya mecraları tarafından da doğrulanmadan aktarıldı.