Sinema keyfini eve taşıyın: 9 Temmuz Perşembe A101’e QLED Webos TV geliyor!
Evinde sınırları kaldıran bir seyir deneyimi yaşamak ve eğlenceyi dev ekrana taşımak isteyenler için 9 Temmuz Perşembe günü A101 marketlerinde büyük bir televizyon fırsatı başlıyor. Satışa sunulacak olan 55 inçlik HI-LEVEL akıllı televizyon, çerçevesiz şık tasarımı ve canlı renkler sunan UHD QLED paneliyle öne çıkıyor. LG güvenceli Webos işletim sistemi sayesinde Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara hızlı erişim sunan bu gelişmiş cihaz, Sunny güvencesinde 2 yıl garantili olarak raflarda yer alıyor.
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
SAMSUNG QE50Q7FAAUXTK 50” QLED TV
Fiyat: 28,999 TL
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PİRANHA 5446 KABLOSUZ TRİPOD SELFIE ÇUBUĞU
Fiyat: 999 TL
NOONA İKİLİ YAKA MİKROFONU
Fiyat: 599 TL
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KİWİ GİZLİ DAMACANALI DAHİLİ OTOMATİK ÇAYCILI SICAK SOĞUK DİJİTAL SU SEBİLİ
Fiyat: 10,999 TL
MIEDA TEZGAH ALTI BUZDOLABI
Fiyat: 6,399 TL
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