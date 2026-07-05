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  4. Sinema keyfini eve taşıyın: 9 Temmuz Perşembe A101’e QLED Webos TV geliyor!

Sinema keyfini eve taşıyın: 9 Temmuz Perşembe A101’e QLED Webos TV geliyor!

Evinde sınırları kaldıran bir seyir deneyimi yaşamak ve eğlenceyi dev ekrana taşımak isteyenler için 9 Temmuz Perşembe günü A101 marketlerinde büyük bir televizyon fırsatı başlıyor. Satışa sunulacak olan 55 inçlik HI-LEVEL akıllı televizyon, çerçevesiz şık tasarımı ve canlı renkler sunan UHD QLED paneliyle öne çıkıyor. LG güvenceli Webos işletim sistemi sayesinde Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara hızlı erişim sunan bu gelişmiş cihaz, Sunny güvencesinde 2 yıl garantili olarak raflarda yer alıyor.

Sinema keyfini eve taşıyın: 9 Temmuz Perşembe A101’e QLED Webos TV geliyor! - Sayfa 1

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,999 TL

SAMSUNG QE50Q7FAAUXTK 50” QLED TV

Fiyat: 28,999 TL

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Sinema keyfini eve taşıyın: 9 Temmuz Perşembe A101’e QLED Webos TV geliyor! - Sayfa 2

PİRANHA 5446 KABLOSUZ TRİPOD SELFIE ÇUBUĞU

Fiyat: 999 TL

NOONA İKİLİ YAKA MİKROFONU

Fiyat: 599 TL

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Sinema keyfini eve taşıyın: 9 Temmuz Perşembe A101’e QLED Webos TV geliyor! - Sayfa 3

KİWİ GİZLİ DAMACANALI DAHİLİ OTOMATİK ÇAYCILI SICAK SOĞUK DİJİTAL SU SEBİLİ

Fiyat: 10,999 TL

MIEDA TEZGAH ALTI BUZDOLABI

Fiyat: 6,399 TL

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Sinema keyfini eve taşıyın: 9 Temmuz Perşembe A101’e QLED Webos TV geliyor! - Sayfa 4

VOLTA VB1 NEO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 19,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

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