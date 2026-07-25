Sinemayı ayağınıza getiren fırsat: BİM’e 29 Temmuz-5 Ağustos'ta Polosmart Projeksiyon Cihazı geliyor

BİM, 29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında evinizi adeta profesyonel bir sinema salonuna dönüştürecek muazzam bir teknoloji fırsatını raflara taşıyor. Polosmart PSM150 Android projeksiyon cihazı, Android 13 işletim sistemi ve Wi-Fi 6 çift bant desteğiyle dijital dünyayı dev ekrana yansıtıyor. 1080P Full HD görüntü kalitesi, otomatik odaklama ve keystone düzeltme özellikleriyle kusursuz bir seyir zevki sunan bu cihaz, Dolby destekli ses çıkışı ve 200 inçe varan dev ekran yansıtma gücüyle keyfinize keyif katacak.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 35,900 TL
1 | 20
2 | 20
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 18,900 TL
3 | 20
4 | 20
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