Sıralama güncellendi, Türkiye bir üst basamağa çıktı! İşte dünyanın en güçlü pasaportları

Global yatırım ve vatandaşlık danışmanlığı firması Henley & Partners verilerine göre 2026 Pasaport Endeksi açıklandı. Küresel dinamik sonuçları kapsamında kuvvetini vizesiz seyahat imkânına göre ölçen listede zirve aynı kaldı. Totalde 192 ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle giriş hakkı sunan Singapur, dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu. Endekste Türkiye’nin yeri de netleşirken, Türk pasaportunun küresel ligdeki yeri yeniden tartışma konusu haline geldi. İşte 2026’nın en güçlü pasaportları…