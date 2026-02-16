Sıralama güncellendi, Türkiye bir üst basamağa çıktı! İşte dünyanın en güçlü pasaportları
Henley & Partner tarafından açıklanan pasaport endeksi 2026 yılında güncellendi. Buna göre dünyanın en güçlü pasaportu toplamda 192 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Singapur olurken Türkiye'nin listedeki sıralaması da belli oldu. işte dünyanın en güçlü pasaportları
Global yatırım ve vatandaşlık danışmanlığı firması Henley & Partners verilerine göre 2026 Pasaport Endeksi açıklandı. Küresel dinamik sonuçları kapsamında kuvvetini vizesiz seyahat imkânına göre ölçen listede zirve aynı kaldı. Totalde 192 ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle giriş hakkı sunan Singapur, dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu. Endekste Türkiye’nin yeri de netleşirken, Türk pasaportunun küresel ligdeki yeri yeniden tartışma konusu haline geldi. İşte 2026’nın en güçlü pasaportları…