Sıralaması düşen TYT bölümleri açıklandı! Adaylar yeni oluşan tabloya şaşırdı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 YKS tercih sonuçlarının ardından, üniversite adaylarının merakla beklediği taban puanlar ve taban sıralamalar belli oldu. Bu yıl, özellikle bazı popüler bölümlerde sıralamaların geçen seneye göre düşüş göstermesi öne çıktı. Tablolarda yer alan “Alt Okul” ifadesi, ilgili bölümde en düşük sıralamayla yerleşen öğrencinin tercih ettiği üniversiteyi işaret ediyor. Popüler bölümlerden örneklerin yer aldığı ilk değerlendirmeler paylaşılırken, tüm bölümlere ait detaylı sıralama değişimleri kurumun resmi sitesinde yayımlandı.