Sixt ve Avis'i geride bıraktı lider oldu! En değerli araç kiralama şirketi herkesi şaşırttı
Companiesmarketcap verilerine göre borsada işlem gören araç kiralama şirketlerinden en değerlileri belli oldu. Piyasa değeri bakımından Sixt ve Avis geride kaldı. Zirve Brezilya merkezli şirketin oldu.
Araç kiralama pazarında dengeler değişiyor. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri en yüksek araç kiralama şirketleri sıralamasında Alman devi Sixt ve ABD merkezli Avis geride kalırken, listenin zirvesine Brezilya merkezli bir şirket yerleşti. Global anlamda hizmet veren dev şirketleri ardında bırakan firmanın liderliği, ekosistemin büyüme rotasının artık farklı pazarlara kaydığını da gözler önüne serdi.