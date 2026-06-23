Sixt ve Avis'i geride bıraktı lider oldu! En değerli araç kiralama şirketi herkesi şaşırttı

Araç kiralama pazarında dengeler değişiyor. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri en yüksek araç kiralama şirketleri sıralamasında Alman devi Sixt ve ABD merkezli Avis geride kalırken, listenin zirvesine Brezilya merkezli bir şirket yerleşti. Global anlamda hizmet veren dev şirketleri ardında bırakan firmanın liderliği, ekosistemin büyüme rotasının artık farklı pazarlara kaydığını da gözler önüne serdi.