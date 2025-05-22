Siyah Bere dizisinin kadrosuna İlhan Şen dahil oldu! İlhan Şen kimdir?

Dolce & Gabbana ve Armani başta olmak üzere İtalya'da çeşitli markaların defilelerinde boy gösterdi. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanınırlığını arttırmıştır. Son olarak Safir adlı dizide Ateş Gülsoy karakterine hayat verdi.