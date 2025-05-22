Siyah Bere dizisinin kadrosuna İlhan Şen dahil oldu! İlhan Şen kimdir?
Siyah Bere dizisinin kadrosuna İlhan Şen dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu ve eski manken olan İlhan Şen dizide Volkan Demirci karakterine hayat verecek. Peki, İlhan Şen kimdir? İlhan Şen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İlhan Şen kimdir?
19 Aralık 1987 tariinde Bulgaristan’da doğan İlhan Şen, Türk oyuncu ve eski mankendir.
2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı. Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
Dolce & Gabbana ve Armani başta olmak üzere İtalya'da çeşitli markaların defilelerinde boy gösterdi. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanınırlığını arttırmıştır. Son olarak Safir adlı dizide Ateş Gülsoy karakterine hayat verdi.