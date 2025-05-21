Siyah Bere dizisinin kadrosuna Özge Gürel dahil oldu! Özge Gürel kimdir?

2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5'te yayımlandı ve İtalya televizyonunda yayımlanan ilk Türk dizisi oldu. İtalya'da yayımlanan dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel bir programın davetlisi oldu.

2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Ardından Dolunay dizisinde "Nazlı Pınar" karakterini canlandırdı. Can Yaman eşlik etmiştir.