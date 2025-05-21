Siyah Bere dizisinin kadrosuna Özge Gürel dahil oldu! Özge Gürel kimdir?
Siyah Bere dizisinin kadrosuna Özge Gürel dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Özge Gürel dizide Nilgün Esen karakterine hayat verecek. Peki, Özge Gürel kimdir? Özge Gürel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özge Gürel kimdir?
5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul’da doğan Özge Gürel Türk oyuncudur.
Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede? dizisinde "Zeynep" karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Huzur Sokağı dizisinde oynadı.
2014 yılında Medcezir dizisinde "Ada" karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayımlanmaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide "Öykü Acar" karakterini canlandırdı.
2016 yılında Gürel'in Affet şarkısının klibi yayımlandı.
2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5'te yayımlandı ve İtalya televizyonunda yayımlanan ilk Türk dizisi oldu. İtalya'da yayımlanan dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel bir programın davetlisi oldu.
2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Ardından Dolunay dizisinde "Nazlı Pınar" karakterini canlandırdı. Can Yaman eşlik etmiştir.