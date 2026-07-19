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  4. Siyahın asaleti mutfağınızda: Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 23 Temmuz Perşembe A101'de!

Siyahın asaleti mutfağınızda: Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 23 Temmuz Perşembe A101'de!

Modern mutfak tasarımlarına estetik ve güç katacak yeni bir üçlü set kullanıcılarla buluşuyor. A101, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren şık ve asil tasarımıyla dikkat çeken Goodwest siyah turbo cam ankastre set modelini raflarına taşıyor. Yemeklerin her yerine eşit ısı dağıtarak kusursuz pişirme sağlayan turbo fırını, güvenliği ön planda tutan gaz emniyet sistemli temperli siyah cam ocağı ve yemek kokularını anında uzaklaştıran yüksek emiş güçlü davlumbazı bu sette bir araya geliyor. Mutfağınıza modern bir hava katacak bu bütçe dostu aktüel set, pratik kullanımıyla öne çıkıyor.

Siyahın asaleti mutfağınızda: Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 23 Temmuz Perşembe A101'de! - Sayfa 1

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 239,990 TL

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

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Siyahın asaleti mutfağınızda: Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 23 Temmuz Perşembe A101'de! - Sayfa 2

TOSHIBA 50UVV2363DT-50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV

Fiyat: 18,499 TL

HI-LEVEL HL43QFMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART QLED TV

Fiyat: 12,999 TL

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Siyahın asaleti mutfağınızda: Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 23 Temmuz Perşembe A101'de! - Sayfa 3

GOODWEST SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 9,999 TL

HOMETECH LED IŞIKLI ŞARJLI SU POMPASI

Fiyat: 179 TL

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Siyahın asaleti mutfağınızda: Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 23 Temmuz Perşembe A101'de! - Sayfa 4

PİRANHA 2025 TYPE-C KABLOLU KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 119 TL

GOSMART GS-TWS-30 BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 399 TL

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