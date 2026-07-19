Siyahın asaleti mutfağınızda: Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 23 Temmuz Perşembe A101'de!
Modern mutfak tasarımlarına estetik ve güç katacak yeni bir üçlü set kullanıcılarla buluşuyor. A101, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren şık ve asil tasarımıyla dikkat çeken Goodwest siyah turbo cam ankastre set modelini raflarına taşıyor. Yemeklerin her yerine eşit ısı dağıtarak kusursuz pişirme sağlayan turbo fırını, güvenliği ön planda tutan gaz emniyet sistemli temperli siyah cam ocağı ve yemek kokularını anında uzaklaştıran yüksek emiş güçlü davlumbazı bu sette bir araya geliyor. Mutfağınıza modern bir hava katacak bu bütçe dostu aktüel set, pratik kullanımıyla öne çıkıyor.
TOSHIBA 50UVV2363DT-50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV
Fiyat: 18,499 TL
HI-LEVEL HL43QFMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 12,999 TL
2 | 10
GOODWEST SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 9,999 TL
HOMETECH LED IŞIKLI ŞARJLI SU POMPASI
Fiyat: 179 TL
3 | 10