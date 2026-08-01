Skytrax 20 şirketlik listeyi açıkladı. İşte dünyanın en uygun fiyatlı havayolu şirketleri.
Birbirinden kaliteli havayolu firmalarının kıyasıya verdiği mücadeleleri derleyen Skytrax, dünyanın en düşük maliyetli başarılı havayolu şirketlerini listeledi.
Uluslararası yolcu memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre 2025 yılının en başarılı düşük maliyetli hava yolu şirketleri açıklandı.
Fiyat-performans dengesi, hizmet kalitesi, güvenilirlik ve genel seyahat deneyimi kriterlerinin esas alındığı değerlendirme, uygun bütçeyle seyahat etmeyi tercih eden yolcular için önemli bir referans niteliği taşıyor.
DÜNYANIN EN UYGUN MALİYETLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
Liste, sektörün rekabet gücünü ve hizmet standartlarındaki yükselişi de gözler önüne serdi. Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri 2025 listesinde derlenen 20 şirket şöyle: