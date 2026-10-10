Skytrax açıkladı dünyanın en iyi 15 havayolu şirketi belli oldu! İşte THY'nin yeri
Skytrax, dünyanın en iyi 15 havayolu firmasını açıkladı. Hizmet kalitesi, konfor, yemek ve uçuş içi eğlence gibi kriterlerin öne çıktığı sıralamada Türk Hava Yolları’nın yeri de belli oldu.
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Küresel havacılık alanının yakından takip ettiği Skytrax değerlendirmesinde dünyanın en iyi havayolu şirketleri sıralandı. Yolcuların deneyimlerini temel alan listede şirketlerin sunduğu hizmetler ve uçuş konforu belirleyici olurken, Türk Hava Yolları’nın sıralamadaki konumu da dikkat çekti.
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