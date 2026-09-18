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  4. SKYTRAX Avrupa’nın en iyilerini açıkladı. THY Lufthansa, Air France, British Airways’e toz yutturdu.

SKYTRAX Avrupa’nın en iyilerini açıkladı. THY Lufthansa, Air France, British Airways’e toz yutturdu.

İngiltere merkezli uluslararası hava taşımacılığı değerlendirme kuruluşu Skytrax 2025 yılında Avrupa’nın en iyisi olan 10 havayolu şirketini açıkladı.

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SKYTRAX Avrupa’nın en iyilerini açıkladı. THY Lufthansa, Air France, British Airways’e toz yutturdu. - Sayfa 1

Uluslararası hava taşımacılığı değerlendirme kuruluşu Skytrax, merakla beklenen 2025 yılı sonuçlarını açıkladı.

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SKYTRAX Avrupa’nın en iyilerini açıkladı. THY Lufthansa, Air France, British Airways’e toz yutturdu. - Sayfa 2

Kıtanın önde gelen 10 küresel taşıyıcısının değerlendirildiği araştırmada, hizmet standardı ve yolcu deneyimiyle öne çıkan iddialı bir marka, dev rakiplerini geride bırakarak birincilik koltuğuna oturdu.

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SKYTRAX Avrupa’nın en iyilerini açıkladı. THY Lufthansa, Air France, British Airways’e toz yutturdu. - Sayfa 3

İkram vizyonu ve konfor odaklı yatırımlarıyla fark ortaya koyan şirket, sektörün yeni lideri seçildi.

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SKYTRAX Avrupa’nın en iyilerini açıkladı. THY Lufthansa, Air France, British Airways’e toz yutturdu. - Sayfa 4

İşte Skytrax 2025’te Avrupa’nın en iyisi seçilenler:

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