SKYTRAX Avrupa’nın en iyilerini açıkladı. THY Lufthansa, Air France, British Airways’e toz yutturdu.
İngiltere merkezli uluslararası hava taşımacılığı değerlendirme kuruluşu Skytrax 2025 yılında Avrupa’nın en iyisi olan 10 havayolu şirketini açıkladı.
Uluslararası hava taşımacılığı değerlendirme kuruluşu Skytrax, merakla beklenen 2025 yılı sonuçlarını açıkladı.
Kıtanın önde gelen 10 küresel taşıyıcısının değerlendirildiği araştırmada, hizmet standardı ve yolcu deneyimiyle öne çıkan iddialı bir marka, dev rakiplerini geride bırakarak birincilik koltuğuna oturdu.
İkram vizyonu ve konfor odaklı yatırımlarıyla fark ortaya koyan şirket, sektörün yeni lideri seçildi.