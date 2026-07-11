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  4. Sofralara asil bir dokunuş: Bugün ŞOK’a Paşabahçe ürünleri geliyor!

Sofralara asil bir dokunuş: Bugün ŞOK’a Paşabahçe ürünleri geliyor!

Ev dekorasyonunda ve mutfakta zamansız tasarımların adresi olan Paşabahçe, en yeni cam koleksiyonuyla bugünden itibaren ŞOK raflarını süslüyor. Günlük kullanım için ideal dayanıklı su bardaklarından, fırın lezzetlerinin vazgeçilmezi borcamlara ve şık kahve yanı ikramlıklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterileri bekliyor. Parlaklığı, pürüzsüz dokusu ve yüksek malzeme kalitesiyle sofralarınızın havasını bir anda değiştirecek bu orijinal ürünler, ŞOK'un özel hafta sonu avantajlarıyla satışa çıktı. Sınırlı stoklarla gelen bu göz alıcı tasarımları yerinde incelemek için elinizi çabuk tutun.

Sofralara asil bir dokunuş: Bugün ŞOK’a Paşabahçe ürünleri geliyor! - Sayfa 1

PAŞABAHÇE ESTRELLA KAHVE YANI SU BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 249 TL

PAŞABAHÇE ESTRELLA SU BARDAĞI 4’LÜ

Fiyat: 299 TL

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Sofralara asil bir dokunuş: Bugün ŞOK’a Paşabahçe ürünleri geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ 665 G

Fiyat: 110 TL

ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML

Fiyat: 165 TL

ÜLKER O’LALA SUFLE MİNİ 162 G

Fiyat: 45 TL

UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET

Fiyat: 89 TL

SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 3 KATLI 8’Lİ

Fiyat: 120 TL

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Sofralara asil bir dokunuş: Bugün ŞOK’a Paşabahçe ürünleri geliyor! - Sayfa 3

HOT WHEELS TEMALI ARABALAR

Fiyat: 179 TL

VANTUZLU YARIŞ PİSTİ

Fiyat: 699 TL

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Sofralara asil bir dokunuş: Bugün ŞOK’a Paşabahçe ürünleri geliyor! - Sayfa 4

TORİMA ŞARJLI ISLAK VE KURU DİKEY SÜPÜRGE&YÜZEY TEMİZLEYİCİ MOP

Fiyat: 8,999 TL

TORİMA HALI VE KOLTUK YIKAMA &LEKE ÇIKARMA MAKİNESİ

Fiyat: 3,499 TL

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