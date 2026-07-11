Sofralara asil bir dokunuş: Bugün ŞOK’a Paşabahçe ürünleri geliyor!
Ev dekorasyonunda ve mutfakta zamansız tasarımların adresi olan Paşabahçe, en yeni cam koleksiyonuyla bugünden itibaren ŞOK raflarını süslüyor. Günlük kullanım için ideal dayanıklı su bardaklarından, fırın lezzetlerinin vazgeçilmezi borcamlara ve şık kahve yanı ikramlıklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterileri bekliyor. Parlaklığı, pürüzsüz dokusu ve yüksek malzeme kalitesiyle sofralarınızın havasını bir anda değiştirecek bu orijinal ürünler, ŞOK'un özel hafta sonu avantajlarıyla satışa çıktı. Sınırlı stoklarla gelen bu göz alıcı tasarımları yerinde incelemek için elinizi çabuk tutun.
PAŞABAHÇE ESTRELLA KAHVE YANI SU BARDAĞI 6’LI
Fiyat: 249 TL
PAŞABAHÇE ESTRELLA SU BARDAĞI 4’LÜ
Fiyat: 299 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ 665 G
Fiyat: 110 TL
ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML
Fiyat: 165 TL
ÜLKER O’LALA SUFLE MİNİ 162 G
Fiyat: 45 TL
UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET
Fiyat: 89 TL
SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 3 KATLI 8’Lİ
Fiyat: 120 TL
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