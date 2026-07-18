Sofralara bereket ve indirim geliyor: BİM'de 21 Temmuz Salı gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor
Sofralara bereket ve indirim geliyor: BİM'de 21 Temmuz Salı gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor
BİM aktüel kataloğunun yeni sayısında, mutfakların en temel ihtiyaç maddelerinde büyük bir fiyat avantajı sunuluyor. Kaliteli Torku dana kangal sucuk, Yörsan süt, yoğurt çeşitleri, kefir, lezzetli piliç baget, hakiki zeytinyağı ve pirinç gibi ana gıda maddelerinin yanı sıra, sevilen atıştırmalık çeşitlerinde de bütçe dostu indirimli fiyatlar raflarda alıcı bekliyor.
TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 315 TL
1 | 74
2 | 74
3 | 74
4 | 74
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