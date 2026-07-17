Sofralara cam zarafeti: Bugün BİM’e Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor!
Sofralara cam zarafeti: Bugün BİM’e Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor!
Mutfaklarında hem estetiği hem de kaliteyi bir arada görmek isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği o büyük gün geliyor! BİM 17 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğuyla kalitesine her zaman güvendiğimiz Paşabahçe’nin en şık cam ürünlerini raflarına taşıyor. Çay saatlerinize zarafet katacakçay bardağından, sunumlarınızı bir üst seviyeye çıkaracak şık kaselere ve sofralarınızı donatacak servis tabaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bu seride sizleri bekliyor.
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CHEF'S TAVA SETİ
Fiyat: 599 TL
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