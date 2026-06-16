Sofralara doğrudan bereket: Tarım Kredi KOOP 16-22 Haziran Kat Kat Fırsat ürünleri yayınlandı!
Tarım Kredi KOOP 16-22 Haziran 2026 tarihleri boyunca mutfak harcamalarını hafifletecek yepyeni bir dönemi başlatıyor. Kaliteden ödün vermeden hazırlanan indirim listesinde, temel besin maddelerinden yaklaşan aşure ayı için ihtiyaç duyulan tüm geleneksel malzemelere kadar çok geniş bir ürün seçeneği sunuluyor. Doğrudan üreticinin emeğiyle raflara taşınan bütçe dostu seçenekler, cüzdanları rahatlatırken evlerin temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamayı hedefliyor. Tarım Kredi KOOP güvencesiyle gelen bu haftaki tüm cazip fiyatlar haberimizde…
TARIM KREDİ TAZE BEYAZ PEYNİR 1000 G
Fiyat: 225 TL
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 3000 G
Fiyat: 125 TL
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TARIM KREDİ BERGAMOT AROMALI ÇAY 500 G
Fiyat: 119,90 TL
TARIM KREDİ TÜRK KAHVESİ 200 G
Fiyat: 114,90 TL
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TARIM KREDİ ANADOLI NOHUT 1 KG
Fiyat: 54,50 TL
TARIM KREDİ KAVRULMUŞ FINDIK 180 G
Fiyat: 199,90 TL
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SALI FIRSATI
TARIM KREDİ DANA HAMBURGER KÖFTE 360 G
Fiyat: 249 TL
TARIM KREDİ DONDURULMUŞ PARMAK PATATES 1000 G
Fiyat: 63,90 TL
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