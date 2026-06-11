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  4. Sofralara taze ve ekonomik dokunuş: A101’de Haftanın Yıldızları indirimleri bugün başladı!

Sofralara taze ve ekonomik dokunuş: A101’de Haftanın Yıldızları indirimleri bugün başladı!

A101, 11-14 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni "Haftanın Yıldızları" aktüel ürünler kataloğuyla temel gıda maddelerinde dev bir indirim kampanyası başlatıyor. Mutfak bütçesini rahatlatmayı hedefleyen zincir market; taze meyve ve sebzelerden yüksek kaliteli et ürünlerine, kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtadan temel şarküteri kalemlerine kadar birçok ürünü avantajlı fiyatlarla raflara taşıyor. Ev ekonomisine doğrudan katkı sağlayan bu gıda kampanyası, bugünden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.

Sofralara taze ve ekonomik dokunuş: A101’de Haftanın Yıldızları indirimleri bugün başladı! - Sayfa 1

DOMATES KG

Fiyat: 59,50 TL

PATLICAN KG

Fiyat: 39,50 TL

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Sofralara taze ve ekonomik dokunuş: A101’de Haftanın Yıldızları indirimleri bugün başladı! - Sayfa 2

30’LU M BOY YUMURTA 

Fiyat: 112,50 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

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Sofralara taze ve ekonomik dokunuş: A101’de Haftanın Yıldızları indirimleri bugün başladı! - Sayfa 3

SİVRİ BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 19,50 TL

DOLMA BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 24,90 TL

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Sofralara taze ve ekonomik dokunuş: A101’de Haftanın Yıldızları indirimleri bugün başladı! - Sayfa 4

SANTA MARİA ARMUT KG

Fiyat: 89,50 TL

GOLDEN ELMA KG

Fiyat: 74,90 TL

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