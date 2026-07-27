Sofralara zarafet katacak müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor!

Göz alıcı şıklığı ve zamansız kalitesiyle mutfakların vazgeçilmezi olan Paşabahçe meşrubat bardağı, su bardağı ve kase çeşitleri, 31 Temmuz-6 Ağustos BİM aktüel kataloğuyla evlerinize konuk oluyor. Sunumlarınıza estetik bir dokunuş katacak bu harika cam tasarımlar, dayanıklı yapıları sayesinde günlük kullanımdan en şık davet sofralarına kadar her anınıza eşlik ediyor. Berrak dokusuyla içeceklerinizi ve ikramlarınızı çok daha cazip gösteren, kolay temizlenebilir ve modern hatlara sahip bu ürünler mutfaktaki zarafet arayışınızı bütçe dostu fiyatlarla tamamlıyor.
HOBBY LIFE PASTA/BÖREK TAŞIMA KABI
Fiyat: 159 TL
1 | 57
2 | 57
3 | 57
4 | 57
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