Sofralarda cam zarafeti: BİM'e bugün Paşabahçe Mutfak Ürünleri geliyor!
Sofralarda cam zarafeti: BİM'e bugün Paşabahçe Mutfak Ürünleri geliyor!
BİM aktüel kataloğu ile 24 Temmuz Cuma günü reyonlardaki yerini alacak zengin Paşabahçe koleksiyonu, mutfaktaki tüm ihtiyaçları tek seferde karşılamayı hedefliyor. Büyük kase, çukur tabak, düz servis tabağı ve tatlı tabağı gibi sofra ürünlerinin yanı sıra iki katlı sunumluk, fırın tepsisi modelleri de alıcılarını bekliyor. Günlük kullanım için ideal su bardağı, çay bardağı ve meşrubat bardağı seçeneklerini de barındıran bu zengin züccaciye serisi, dayanıklı cam kalitesi ve bütçe dostu avantajlı fiyatlarıyla sofralarınıza konfor katıyor.
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