Sofraların vazgeçilmezi geliyor: 16 Haziran Salı BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim
Sofraların vazgeçilmezi geliyor: 16 Haziran Salı BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim
BİM, her evin mutfaktaki en temel gıda harcaması olan bakliyat grubunda ezber bozan büyük bir indirim hamlesi başlattı. 16 Haziran Salı günü tüm şubelerde eş zamanlı olarak devreye girecek olan yeni 'Haftanın Önerileri' aktüel kataloğunda, mutfak bütçesini büyük oranda rahatlatacak dev bir fırsat listelendi. Yeni kampanya döneminin en çok konuşulan ve reyonlarda anında tükenmesi beklenen başrol ürünü, uygun fiyat etiketiyle raflara inecek olan birinci sınıf 5 kilogramlık Efsane baldo pirinç oldu.
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