Soğuğun etkisiyle zehre dönüşüyorlar: Buzdolabından uzak tutmanız gereken 15 yiyecek

4-) SARIMSAK

Sarımsak dişleri, buzdolabındaki nemi ve karanlığı doğrudan yapay bir toprak altı mevsimi olarak algılar ve hayatta kalma içgüdüsüyle hızla yeşil filizler çıkarmaya başlar. Soğuk hava dalgası sarımsağın o sert ve sıkı dokusunu tamamen gevşeterek onu lastik gibi esnek, içi boşalmış ve işlevsiz bir hale getirir. Dış kabuklarında gözle fark edilemeyen mikro küfler üreyen sarımsak, yemeklerinize vermesi gereken o şifalı ve güçlü antioksidan aromasını da tamamen yitirir. Sarımsaklarınızı serin, nemsiz ve hava akımı olan sepetlerde muhafaza ederek ömürlerini uzatabilirsiniz.