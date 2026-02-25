Soğuk günlere pratik çözüm: Fanlı Isıtıcı 27 Şubat Cuma BİM mağazalarında!
Soğuk günlere pratik çözüm: Fanlı Isıtıcı 27 Şubat Cuma BİM mağazalarında!
Kışın en pratik çözümü BİM’den geliyor. 27 Şubat Cuma günü satışa sunulacak fanlı ısıtıcı, hem tasarruflu hem de etkili ısınma imkanı sunuyor.
PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ
Fiyat: 15,900 TL
1 | 111
2 | 111
3 | 111
4 | 111
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.