ŞOK 01-04 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Altus Su Sebili geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 01-04 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 01-04 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
BEYOĞLU 1968 TANE FINDIKLI ÇİKOLATA 170 G
Fiyat: 110 TL
COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU 50 ML
Fiyat: 80 TL
NESCAFE BLACK ROAST 50 G
Fiyat: 50 TL
L’OREAL KOLAJEN BAKIMI GÜNLÜK BAKIM KREMİ 50 ML
Fiyat: 199 TL
FAMILIA DEV HAVLU
Fiyat: 39 TL
2 | 5